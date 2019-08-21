Олимпиакос – Краснодар: смотреть онлайн видео трансляция матча

Российский "Краснодар" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов играет на выезде с греческим "Олимпиакосом".

Поединок проходит на поле стадиона "Георгиос Караискакис" в Пирее в среду, 21 августа. Сморите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Олимпиакос – Краснодар. Начало игры – в 22:00 по киевскому и московскому времени.

Отметим, что фаворитом игры считаются хозяева поля. Ставки на победу греческой команды оцениваются котировкой 2,10. Показатели на ничью достигают уровня 3,25. А на победу "Краснодара" предлагается коэффициент 3,60.

Лига чемпионов. Плей-офф

Пирей, стадион "Георгиос Караискакис"

Главный арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Краснодар" (Россия) – 0:0

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов был сыгран самый невероятный матч сезона, в котором пробили 22 пенальти.

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