"Динамо" разгромно выиграло первый матч при Луческу в УПЛ

Киевское "Динамо" добыло победу над донецким "Олимпиком" в первом туре нового розыгрыша Премьер-лиге.

В дебютной официальной встрече под руководством Мирчи Луческу "бело-синие" были сильнее соперника – 1:4.

Подопечные румынского специалиста очень уверенно начали игру, забив уже к 15-й минуте два гола. Сначала защитник "бело-синих" Александр Караваев удачно навесил на хавбека Виталия Буяльского, который головой отправил мяч в сетку.

А затем подача уругвайского легионера "Динамо" де Пены заставила ошибиться защитника "олимпиков" Завийского, который поразил собственные ворота.

В середине тайма номинальным хозяевам удалось сквитать один мяч усилиями опытного полузащитника Сергея Политыло. После этого донецкая команда завладела инициативой, однако выгоды из нее извлечь не смогла.

"Динамо" же наоборот в начале второй 45-минутке отметилось третьим голом, который оформил молодой форвард Виталий Супряга, замкнувший прострел с фланга.

Этот мяч надломил футболистов "Олимпика" психологически и тотальное преимущество на поле перешло к киевлянам. Подопечные Мирчи Луческу, несмотря на ряд замен, спокойно довели игру до первой победы в новом сезоне, забив в концовке четвертый мяч. Его на свой счет записал один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков, который воспользовался пасом скандального Жерсона Родригеса.

"Олимпик" – "Динамо" – 1:4 (1:2, 0:2)

Голы: 0:1 – 8 Буяльский, 0:2 – 15, автогол Завийский, 1:2 – 23 Политыло, 1:3 – 56 Супряга, 1:4 – 87 Цыганков.

"Олимпик" – Кічак, Снурницын (Неплях, 81), Лебеденко, Зотько, Пасич (Кириленко, 80), Политыло, Завийский, Романовский (Кравчук, 75), Чогадзе (Лукьянчук, 66), Тейшейра, Захеди (Баланюк, 66).

"Динамо" – Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Буяльский (Леднев, 66), Цитаишвили (Родригес, 46), Шапаренко (Андриевский, 84), Сидорчук, де Пена (Цыганков, 75), Супряга (Дуэлунд, 84).

Предупреждение: де Пена (65).

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежная команда "Динамо" разгромило соперника 9:0 в первом матче УПЛ.