"Динамо" разгромно выиграло первый матч при Луческу в УПЛ

Киевское "Динамо" добыло победу над донецким "Олимпиком" в первом туре нового розыгрыша Премьер-лиге.

В дебютной официальной встрече под руководством Мирчи Луческу "бело-синие" были сильнее соперника – 1:4.

Подопечные румынского специалиста очень уверенно начали игру, забив уже к 15-й минуте два гола. Сначала защитник "бело-синих" Александр Караваев удачно навесил на хавбека Виталия Буяльского, который головой отправил мяч в сетку.

А затем подача уругвайского легионера "Динамо" Де Пены заставила ошибиться защитника "олимпиков" Завийского, который поразил собственные ворота.

В середине тайма номинальным хозяевам удалось сквитать один мяч усилиями опытного полузащитника Сергея Политыло. После этого донецкая команда завладела инициативой, однако выгоды из нее извлечь не смогла.

"Динамо" же наоборот в начале второй 45-минутке отметилось третьим голом, который оформил молодой форвард Виталий Супряга, замкнувший прострел с фланга.

Этот мяч надломил футболистов "Олимпика" психологически и тотальное преимущество на поле перешло к киевлянам. Подопечные Мирчи Луческу, несмотря на ряд замен, спокойно довели игру до первой победы в новом сезоне, забив в концовке четвертый мяч. Его на свой счет записал один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков, который воспользовался пасом скандального Жерсона Родригеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежная команда "Динамо" разгромило соперника 9:0 в первом матче УПЛ.

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