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1 декабря • обновлено в 22:06
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"Динамо" идеально воспользовалось осечкой "Шахтера" в УПЛ

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Киевское "Динамо" обыграло "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 1:3.

Весь первый тайм киевляне играли быстрее, работали впереди креативнее и опаснее, смогли первыми открыть счет, но потеря концентрации стоило им моментального гола в ответ.

На 37-й минуте Пеньков ошибся в воздухе на выходе, махнул мимо мяча, и Артем Беседин замкнул головой уже в пустые ворота.

"Динамо" еще не успело закончить праздновать, как "Олимпик" сравнял счет. Шабанов допустил ошибку, подарив мяч Шахабу. Захеди опередил защитника, чуть протянул вперед и пробил в ближний мимо Бойко.

На 72-й минуте Кравчук открытой стопой въехал в голеностоп Караваеву и получил от Виталия Романова прямую красную карточку. Оставшись в меньшинстве донецкие футболисты не смогли сдержать натиск гостей и 79-й минуте Беседин оформил дубль.

Окончательный счет оформил Карлос де Пена на 86-й минуте. Таким образом подопечные Алексея Михайличенко удачно воспользовались осечкой "Шахтера" в Мариуполе и сократили отставание от первого места.

"Динамо" идеально воспользовалось осечкой "Шахтера" в УПЛ

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 15-м туре УПЛ киевляне уверенно обыграли "Мариуполь".

28 ноября "Динамо" в пятом туре группового этапа Лиги Европы в меньшинстве драматично потерпело поражение (3:4) в игре со шведским "Мальме" и существенно ухудшило свои шансы на выход в плей-офф.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Олимпик Донецк
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Вот ещё сравните Лугано с Атлантой, и напишите что Лугано обделалось от такой технике и тактике, а потом Михайличенко с заплывшим лицом будет опять оправдыватся как несколько лет назад коего попросиле пойти нафиг.
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