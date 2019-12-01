"Динамо" идеально воспользовалось осечкой "Шахтера" в УПЛ

Киевское "Динамо" обыграло "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 1:3.

Весь первый тайм киевляне играли быстрее, работали впереди креативнее и опаснее, смогли первыми открыть счет, но потеря концентрации стоило им моментального гола в ответ.

На 37-й минуте Пеньков ошибся в воздухе на выходе, махнул мимо мяча, и Артем Беседин замкнул головой уже в пустые ворота.

"Динамо" еще не успело закончить праздновать, как "Олимпик" сравнял счет. Шабанов допустил ошибку, подарив мяч Шахабу. Захеди опередил защитника, чуть протянул вперед и пробил в ближний мимо Бойко.

На 72-й минуте Кравчук открытой стопой въехал в голеностоп Караваеву и получил от Виталия Романова прямую красную карточку. Оставшись в меньшинстве донецкие футболисты не смогли сдержать натиск гостей и 79-й минуте Беседин оформил дубль.

Окончательный счет оформил Карлос де Пена на 86-й минуте. Таким образом подопечные Алексея Михайличенко удачно воспользовались осечкой "Шахтера" в Мариуполе и сократили отставание от первого места.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 15-м туре УПЛ киевляне уверенно обыграли "Мариуполь".

28 ноября "Динамо" в пятом туре группового этапа Лиги Европы в меньшинстве драматично потерпело поражение (3:4) в игре со шведским "Мальме" и существенно ухудшило свои шансы на выход в плей-офф.

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