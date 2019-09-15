"Олимпийский" освистал "Динамо" после сенсационного поражения в УПЛ

Многие из 15 тысяч зрителей, пришедшие на НСК "Олимпийский" на поединок 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" - "Десна", не смогли простить своей команде поражения.

После финального свистка трибуны провожали киевских игроков свистом и улюлюканьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра на главной арене страны завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей из Чернигова. Отметим. что в середине первого тайма арбитр не засчитал чистый гол киевлян. Победный гол "Десна" забила пяткой в касание.

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