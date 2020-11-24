Олимпийский чемпион назвал российский футбол 'позором всего национального спорта'

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал российский футбол позором.

Легендарный биатлонист и заслуженный мастер спорта СССР заявил, что если кто-нибудь из команд РФ наберет очки в предстоящих матчах Лиги чемпионов, то это будет второе 9 мая для всей страны.

"Как можно было проиграть Сербии, размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий. Если во вторник продуем — не будет ничего удивительного. Наш футбол — позор всего национального спорта. Футболистам нужна критика, а никто их не критикует", – цитирует Тихонова СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций в Белграде Сербия – Россия завершилась со счетом 5:0. После этого поражения российские футболисты вылетели из второй корзины жеребьевки чемпионата мира-2022.

Российские болельщики не смогли сдержать эмоций, высмеяв тренерский штаб сборной, а также уровень игры некоторых футболистов.