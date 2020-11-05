Май 1986 года украинцам запомнился не только Чернобыльской трагедией, но и блестящей победой "Динамо" 2 мая во французском Лионе на поле стадиона "Жерлан" в финальном матче Кубка обладателей Кубков над мадридским "Атлетико" – 3:0.

Путь к завоеванию своего второго Кубка Кубков киевляне начали 18 сентября 1985-го гостевым матчем 1/16 финала в Голландии с "Утрехтом", уступив – 1:2. 2 октября в Киеве на поле Республиканского стадиона в присутствии 100 тысяч зрителей в повторной игре подопечные Валерия Лобановского взяли убедительный реванш – 4:1.

И пошло, как говорится, поехало. На пути к финалу в 1/8-й динамовцы вывели из борьбы за трофей "Университатю" (Крайова, Румыния) – 2:2 в гостях и 3:0 дома, в четвертьфинале "сложил оружие" венский "Рапид" – 4:1 на выезде и 5:1 в родных стенах, в полуфинале была повержена чехословацкая "Дукла" – 3:0 в Киеве и 1:1 в Праге. Путь в майский финал был открыт.

О решающем матче в Лионе вспоминает обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин.

"Мадридский "Атлетико", уже владевший Кубком Кубков в 1962 году, шел к финалу, преодолев сопротивление шотландского "Селтика", "Бангор Сити" из Уэльса, югославской "Црвены Звезды" и, наконец, западногерманского "Байера". Это была команда, имевшая в своем составе великолепных мастеров, – таких как Марино, Ландабуру, Кабрерра, вратарь Филлол.

В Лионе нас встретили уважительно, создали необходимые условия для подготовки к финальной игре. Нога моя все еще болела, и трудно было сказать, позволит ли травма, полученная в игре за сборную против Румынии, сыграть в полную силу. Но я так хотел участвовать в этом матче (подумать только, мне выпала честь представлять здесь киевское "Динамо" образца 1975 года, всех моих друзей, которые будут наблюдать за нашей игрой лишь как болельщики…), что не допускал и мысли, что меня не поставят в стартовый состав. Наверное, Лобановский понимал мое состояние лучше других, он даже не спросил, могу ли я играть. Знал: если не могу, все равно буду играть!

В присутствии 45 тысяч зрителей, большинство из которых приехали из Мадрида, начался матч. Без разведки, без обычных в таких случаях скованности и неуверенности мы пошли в атаку, не давая сопернику опомниться. Пожалуй, со стороны могло показаться, что мы не уделили должного внимания обороне собственных ворот, думая лишь о том, как бы поразить ворота аргентинца Филлола, чемпиона мира-1978. Мы просто полностью полагались на Виктора Чанова, и не ошиблись.

Хотя гол, забитый Заваровым уже на 6-й минуте, был закономерным результатом наших усилий, он никак не повлиял на ход игры. Мы продолжали наращивать атаки, а мадридцы активно контратаковали, создав несколько острейших моментов у ворот "Динамо". Когда же из-за травмы поле покинул Балтача, которого заменил Баль, испанцы с такой мощью обрушились на наши позиции, что, казалось, выдержать эти "валы" не способна ни одна защита. Но паники или растерянности не появилось в наших рядах.

1:0 – счет очень и очень коварный. Нужен был еще один гол, который был бы для испанцев фатальным: они утратили бы наступательный порыв, и мы получили бы новые силы вдохновение. Постоянно меняя место на поле, я оказался на правом фланге в счастливом одиночестве. Получив мяч, легко перебросил его через Филлола. Шла 84-я минута… А вскоре и Евтушенко убежал от растерявшейся защиты – 3:0!

Свисток австрийского арбитра Вебера зафиксировал нашу победу, причем с таким же счетом, как и в первом финале Кубка Кубков, 14 мая 1975-го в Базеле, когда на поле стадиона "Сент-Якоб" мы одолели венгерский "Ференцварош". Что ни говорите, приятное повторение 11 лет спустя. Тем более, с того базельского финала во Франции играл только я один…

Напомню, моими партнерами по финалу тогда, в 1975-м, были Рудаков, Трошкин, Фоменко, Решко, Матвиенко, Мунтян, Колотов, Коньков, Буряк, Онищенко. Два мяча в ворота Геци забил Володя Онищенко, один – я.

Вторая же наша еврокубковая победа была одержана над одним из сильнейших европейских клубов – мадридским "Атлетико". Я был счастлив, что в свои 34 года снова играл в великолепном коллективе, в компании молодых, но таких талантливых футболистов, как Павел Яковенко, Иван Яремчук, Василий Рац, Игорь Беланов, Александр Заваров, да к тому же со своими давними друзьями Владимиром Бессоновым, Сережей Балтачой, Анатолием Демьяненко, Виктором Чановым, Вадимом Евтушенко, Андреем Балем. У нас в "Динамо" были прекрасные ребята, отличные футболисты и великолепный тренер Валерий Васильевич Лобановский.

Сезон 1986 года запомнился мне не только майской победой в Лионе. В апреле мы выиграли Кубок сезона, осенью 12-й раз в истории чемпионат СССР, опередив всего на одно очко своих московских одноклубников, которых в декабре, в последнем матче чемпионата, победили в Киеве – 2:1. Это было мое седьмое чемпионское "золото".

Памятным 1986-й был и для моих блестящих партнеров по команде. Игорь Беланов стал обладателем "Золотого мяча", Сашу Заварова журналисты назвали лучшим игроком чемпионата СССР. Валерий Васильевич Лобановский седьмой раз за 13 лет привел свое "Динамо" к золотой вершине чемпионата СССР. Высшей тренерское достижение!

В следующем, 1987-м, году мы могли выиграть четвертый еврокубковый трофей. Но в матче за Суперкубок УЕФА 24 февраля в Монако уступили (0:1) обладателю Кубка чемпионов – румынскому "Стяуа". Единственный мяч в ворота Чанова на последней минуте первого тайма забил Георге Хаджи. Это был мой последний сезон в составе родного клуба.

Годы в большом футболе оставили на душе зарубки – матч, гол, удача, горечь поражения, травма… Но никогда и ничто не заменит мне этих прекрасных дней, отданных моему родному "Динамо". И мне, как бывшему игроку и тренеру этого клуба, хочется, чтобы нынешнее поколение динамовцев самозабвенно любило футбол, свой клуб, у которого яркая славная история, которую необходимо приумножать".

Сегодня, 5 ноября, у Олега Владимировича Блохина очередной день рождения. С чем его и поздравляем!

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