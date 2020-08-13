Окружили и сняли: футболиста сборной России ограбили в Барселоне на 300 тысяч евро
У нападающего сборной России Федора Смолова украли часы Richard Mille стоимостью 300 тысяч евро.
Как сообщает Telegram-канал Baza, футболист, который провел вторую половину сезона в аренде в испанской "Сельте", попал в неприятный инцидент после последнего матча Ла Лиги против "Эспаньола" (0:0). Его команда сохранила место в высшем испанском дивизионе, и он пошел отмечать это событие с друзьями в один из ночных клубов Барселоны. В какой-то момент Смолова окружили так называемые "часовщики" и сняли с его руки Richard Mille.
Перед отъездом из Испании он написал заявление в полицию, однако вероятность того, что часы будут найдены, является крайне невысокой, поскольку воры быстро продают их на черном рынке по заниженной цене.
Как сообщал OBOZREVATEL, главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско нелепо развели на крупную сумму мошенники.