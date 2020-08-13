Окружили и сняли: футболиста сборной России ограбили в Барселоне на 300 тысяч евро

Михаил Морозов Футбол 11:10, 13.08.2020

У нападающего сборной России Федора Смолова украли часы Richard Mille стоимостью 300 тысяч евро.

Как сообщает Telegram-канал Baza, футболист, который провел вторую половину сезона в аренде в испанской "Сельте", попал в неприятный инцидент после последнего матча Ла Лиги против "Эспаньола" (0:0). Его команда сохранила место в высшем испанском дивизионе, и он пошел отмечать это событие с друзьями в один из ночных клубов Барселоны. В какой-то момент Смолова окружили так называемые "часовщики" и сняли с его руки Richard Mille.

Перед отъездом из Испании он написал заявление в полицию, однако вероятность того, что часы будут найдены, является крайне невысокой, поскольку воры быстро продают их на черном рынке по заниженной цене.

У Смолова украли часы за 300 тысяч евро
Telegram-канал Baza

Как сообщал OBOZREVATEL, главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско нелепо развели на крупную сумму мошенники.

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