Около 20 миллионов евро: какие убытки понесут клубы в чемпионате Италии из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса наносит ущерб всей экономике Италии, в том числе и футбольным структурам – клубы ждут большие потери.

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По предварительным подсчетам, футбольные клубы не досчитаются около 30% своего бюджета. Известный футбольный итальянский скаут Алекс Великих, работающий с рядом команд Серии А, в интервью OBOZREVATEL рассказал о финансовом прогнозе для клубов и ожидаемых потерях.

"Ювентус" и "Интер" потеряют десятки миллионов евро, в том числе из-за прекращения еврокубков

"В этом вопросе клубы надо разделять на два типа – которые участвуют и не участвуют в еврокубках. Деньги, поступающие в клубную кассу из Лиги чемпионов или Лиги Европы, составляют значительную часть бюджета. У Италии на момент остановки в еврокубках было 5 клубов ("Ювентус", "Аталанта", "Наполи", "Интер" и "Рома"), и все они теперь несут убытки. Плюс акции "Ювентуса" и "Ромы" котировались на бирже довольно высоко, но сейчас они существенно потеряли в цене. Поэтому убытки таких клубов рассматриваются в очень больших размерах, макро значениях, которые сразу тяжело привести", - говорит Великих.

"Если говорить о средних клубах Серии А, то это убытки в районе 20 млн евро, плюс-минус. Многое еще зависит от ситуации с футболистами и их контрактами. Также многие клубы сейчас будут избавляться от футболистов, снижая их трансферную стоимость и продавая только ради уменьшения зарплатной ведомости. Но в целом ФК хотят получить своеобразный "налоговый карантин" на некоторое время, чтобы избавиться от налогообложения контрактов футболистов", - сказал скаут.

Алекс Великих footboom.com

Со своей стороны клубы уже сейчас продумывают стратегии выхода из кризиса и оптимизации расходов, запрашивая поддержку у государства.

"Сейчас клубы просят государственной поддержки для итальянского футбола. По предварительным расчетам, ФК потеряют 30% бюджета. Но они просят не вернуть им деньги, равносильные убытку, а предлагают два варианта. Первый – букмекерские конторы. В Италии запрещено прямое спонсорство конторами футбольных клубов, но теперь клубы хотят направить доходы от букмекеров на поддержание клубов. Второй вариант, если невозможно реализовать первый, – освобождение от налогового обложения контрактов футболистов. Это даст возможность клубам сэкономить ту часть отчислений, которую они делают с каждого контракта как налог", – поведал Алекс Великих.

Серия А остановлена из-за эпидемии коронавируса 9 марта, когда был сыгран 26-й тур. После этого некоторые команды подверглись заражению коронавирусом, из-за чего ушли на двухнедельный карантин. Недавно в Италии было определено, что ориентировочно чемпионат можно возобновить 2-3 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за занятий спортом на улице во время карантина в Италии могут ввести войска.

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