Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Окажется неожиданным": известный журналист высказался о новом тренере "Динамо"

2.2т Читать материал на украинском

Руководство киевского "Динамо" вряд ли уже приняло решение относительно преемника Александра Хацкевича, который накануне был уволен с поста главного тренера.

Такое мнение выразил известный украинский спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Он призвал болельщиков скептично относиться к информации о том, что новым наставником команды 100% станет нынешний спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко.

Артем Франков

Артем Франков

Новости
Тренер - испанец? Стало известно о решении руководства "Динамо"

"Вы знаете, немного устал от трепотни по поводу нового главного тренера "Динамо". Не факт, что там все решено. Всего лишь нужно дождаться решения. И не удивляйтесь, если вдруг выбор окажется неожиданным!" – написал Франков в своем официальном Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Игорь Суркис принял решение о назначении Алексея Михайличенко главным тренером "Динамо", о чем должно быть объявлено уже 15 августа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Артем Франков Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...