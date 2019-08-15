"Окажется неожиданным": известный журналист высказался о новом тренере "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" вряд ли уже приняло решение относительно преемника Александра Хацкевича, который накануне был уволен с поста главного тренера.

Такое мнение выразил известный украинский спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Он призвал болельщиков скептично относиться к информации о том, что новым наставником команды 100% станет нынешний спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко.

Артем Франков

"Вы знаете, немного устал от трепотни по поводу нового главного тренера "Динамо". Не факт, что там все решено. Всего лишь нужно дождаться решения. И не удивляйтесь, если вдруг выбор окажется неожиданным!" – написал Франков в своем официальном Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Игорь Суркис принял решение о назначении Алексея Михайличенко главным тренером "Динамо", о чем должно быть объявлено уже 15 августа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!