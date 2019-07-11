Голкипер сборной Украины по футболу Андрей Лунин рассказал, какие испытал эмоции, узнав о переходе в испанский "Реал" .

"Мне "Заря" не говорила вообще ничего, потому что изначально клуб должен договориться с клубом. Если команды устраивает цена, это самое главное - то тогда доносят до футболиста. Говорят, что есть предложение от такого-то клуба, нас все устраивает и спрашивают уже о твоем желании. "Заря" мне сказала только за "Реал" — конечно, я охренел. Я испугался даже на секунду. А может быть по-другому? "Заря" и "Реал" — тут такая дистанция. Но когда сказали, то за другие клубы мне уже не было интересно", — сказал вратарь в эфире Youtube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Ранее появилась информация, что голкипер "Реала" Люка Зидан этим летом покинет мадридский клуб. Вторым вратарем в новом сезоне будет украинец Андрей Лунин.

Прошлый сезон Андрей Лунин провел в аренде в "Леганесе", где довольствовался ролью запасного. Вновь внимание спортивного мира украинец обратил на себя в начале лета, когда в составе молодежной сборной Украины (U-20) выиграл чемпионат мира и получил приз лучшему голкиперу турнира.

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