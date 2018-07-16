Охране Путина пришлось защищать президента РФ в раздевалке сборной Франции

После финального матча чемпионата мира по футболу в России все официальные лица пришли в раздевалку команды-победительницы мундиаля – сборной Франции.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, главы России, Хорватии и Франции – Владимир Путин, Колинда Грабар-Китарович и Эммануэль Макрон решили еще раз поприветствовать футболистов.

В какой-то момент подопечные Дешама снова начали обливаться шампанским – защитник "галльских петухов" Бенжамен Менди влез на стол и стал поливать всех присутствующих игристым. Охрана Путина тут же применила секретное оружие – они окружили гаранта и открыли зонт, чтобы защитить того от брызг и от возможного прилета каких-либо предметов.

Напомним, сборная Франции одержала победу в финальном матче ЧМ-2018 над командой Хорватии – 4:2.

Французы во второй раз в истории стали чемпионами мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, "шашечных" достойно встретили на родине.