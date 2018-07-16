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Охране Путина пришлось защищать президента РФ в раздевалке сборной Франции

2.4тЧитать новость на украинском

После финального матча чемпионата мира по футболу в России все официальные лица пришли в раздевалку команды-победительницы мундиаля – сборной Франции.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, главы России, Хорватии и Франции – Владимир Путин, Колинда Грабар-Китарович и Эммануэль Макрон решили еще раз поприветствовать футболистов.

В какой-то момент подопечные Дешама снова начали обливаться шампанским – защитник "галльских петухов" Бенжамен Менди влез на стол и стал поливать всех присутствующих игристым. Охрана Путина тут же применила секретное оружие – они окружили гаранта и открыли зонт, чтобы защитить того от брызг и от возможного прилета каких-либо предметов.

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Напомним, сборная Франции одержала победу в финальном матче ЧМ-2018 над командой Хорватии – 4:2.

Французы во второй раз в истории стали чемпионами мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, "шашечных" достойно встретили на родине.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Джанни ИнфантиноВладимир ПутинКолинда Грабар-КитаровичЭммануэль Макрон
Место
РоссияМосква
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Хорватии по футболуФИФА
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