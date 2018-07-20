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Охрана больше не нужна: полиция Одессы проигнорировала "Динамо" и "Шахтер"

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Во время больших матчей приезжие клубы всегда встречает небольшой конвой полиции, который обеспечивает нормальное движение клубного автобуса городскими улицами и провожает гостей до места назначения.

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Шахтер – Динамо: прогноз на Суперкубок Украины-2018

Но накануне Суперкубка Украины в Одессе решили "прикрутить" этот обычай - обе команды в аэропорту были отданы на откуп самим себе и по-своему добирались до отелей.

По нашей информации, один из водителей клубных автобусов даже растерялся в поиске правильно дороги к отелю, ведь раньше всегда был ведом полицейской машиной.

Любопытно, что к "Динамо" одна полицейская машина таки пожаловала, прибыв к отелю киевлян за пару минут до прибытия командного автобуса. Но полицейские никак не содействовали на прибытие киевлян, а только наблюдали за порядком.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Шахтер" встретятся в субботу в Одессе, разыгрывая Суперкубок Украины 2018.

Читайте все новости по теме "Суперкубок Украины" на Обозревателе.

Тема
Суперкубок Украины
Место
УкраинаОдесса
Объекты
ФК Динамо КиевФК Шахтер
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