Охрана больше не нужна: полиция Одессы проигнорировала "Динамо" и "Шахтер"

Во время больших матчей приезжие клубы всегда встречает небольшой конвой полиции, который обеспечивает нормальное движение клубного автобуса городскими улицами и провожает гостей до места назначения.

Но накануне Суперкубка Украины в Одессе решили "прикрутить" этот обычай - обе команды в аэропорту были отданы на откуп самим себе и по-своему добирались до отелей.

По нашей информации, один из водителей клубных автобусов даже растерялся в поиске правильно дороги к отелю, ведь раньше всегда был ведом полицейской машиной.

Любопытно, что к "Динамо" одна полицейская машина таки пожаловала, прибыв к отелю киевлян за пару минут до прибытия командного автобуса. Но полицейские никак не содействовали на прибытие киевлян, а только наблюдали за порядком.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Шахтер" встретятся в субботу в Одессе, разыгрывая Суперкубок Украины 2018.