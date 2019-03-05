Огненное интервью президента "Динамо": обзор спортивных СМИ

Блестящий старт "Динамо" во второй части сезона – в центре внимания украинских СМИ, которые среди прочих тем также активно освещали новую порцию скандалов, связанных с ФФУ.

"ДИНАМО". ПОТЕРИ НА СТАРТЕ?

"Динамо" всегда пребывает в центре внимания украинских спортивных СМИ. А сейчас, оставшись в статусе единственного представителя нашей страны в еврокубках, киевский клуб вызывает даже больший, чем обычно, интерес у болельщиков, специалистов и прессы.

На минувшей неделе бело-синие, как и их главный соперник на национальной арене "Шахтер", провели сразу два матча чемпионата страны. И те, и другие добыли по две победы, но при этом СМИ отмечают, что по качеству игры киевляне сейчас выглядят намного убедительнее.

Конечно же, к таким выводам прессу подтолкнул и провал горняков в Лиге Европы на фоне хорошего выступления "Динамо". Но и на внутренней арене заметна разница в уровне игры двух украинских грандов.

Что касается "Шахтера", то эксперты отмечают, что горняки испытали очень большие трудности в субботней встрече с "Черноморцем". Причем дело не только в минимальном счете и победе благодаря пенальти, а в первую очередь – в содержании игры.

"Три момента для "Шахтера" в матче против предпоследней команды чемпионата – это почти ничего", – подчеркнул даже обычно крайне благосклонный к горнякам Виктор Леоненко ("Великий футбол", 03.03.19).

"В Одессе Шахтер провел далеко не лучшую свою игру. В седьмой раз в текущем чемпионате горняки покорили отметку в 70% владения, но это был худший из этих семи матчей по количеству заходов с мячом в самую активную зону в атаке.

У подопечных Паулу Фонсеки набралось 1 109 технико-тактических действий (четвертый результат в этом сезоне), но они нанесли всего восемь ударов по воротам, а это повторение антирекорда оранжево-черных в нынешнем первенстве УПЛ. А не так давно Шахтер едва не продублировал свой худший показатель и на международной арене…" – пишет аналитический портал Zbirna.com (03.03.19).

На контрасте – в адрес киевлян звучит все больше комплиментов. Особенно нахваливали динамовцев после яркого, но достаточно неожиданного разгрома "Зари" (5:0) в прошлый понедельник.

"Динамовцы просто переехали катком луганчан, обыграв их на классе. Были сомнения, сможет ли "Динамо" после трудного матча в Лиге Европы быстро восстановится и выглядеть свежими. Игра показала, что да. Тренерскому штабу удалось подвести своих подопечных к возобновлению сезона в хороших физических кондициях", – отметил бывший голкипер сборной Украины Илья Близнюк (ua-football.com, 27.02.19).

Если говорить о втором матче – против "Десны" (2:1), – то по результату он выглядит намного более сложным. Но качество игры, даже на очень тяжелом поле, у киевлян снова оказалось на высоком уровне.

"До 80-й минуты у "Динамо" была тренировка", – остроумно охарактеризовал матч бывший защитник "Шахтера" Александр Сопко (dynamomania.com, 02.03.19).

"Теперь уже совершенно точно можно говорить, что "Динамо" вошло во вторую часть сезона в отличной форме. Футболисты показывают хорошую готовность и выполняют большой объем работы, при этом существенно выросло ее качество", – пишет обозреватель Владислав Кифарук (zbirna.com, 03.03.19).

Увы, этот позитивный фон оказался омрачен серией тяжелых кадровых потерь "Динамо". И если Беньямин Вербич вслед за матчем с "Десной" пропустит только встречу с "Челси" в Лондоне (в обоих случаях из-за дисквалификации), то Фран Соль, получив травму плеча, выбыл примерно на два месяца.

С учетом того, что в лазарете уже долгое время пребывает Артем Беседин, а юный Владислав Супряга тоже имеет определенные проблемы со здоровьем, "Динамо" осталось лишь с одним форвардом – 20-летним Назарием Русиным.

Также под вопросом готовность опытного Томаша Кадара, который пропустил начало второй части сезона из-за травмы. Несмотря на то, что на последних минутах матча с "Десной" он наконец появился на поле, его участие в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы с "Челси" под вопросом.

С другой стороны, СМИ отмечают, что нынешний состав "Динамо" достаточно сбалансированный, чтобы выйти даже из такого сложного положения – в первую очередь благодаря продуктивной работе клубной школы и удачной точечной селекции.

"Перед сегодняшним "Динамо" не стоит остро проблема потери того или иного игрока. Бесспорно, неприятно будет играть против "Челси" без Вербича, но Цитаишвили или Сидклей в полной мере готовы проявить себя. Например – как проявил себя Шабанов в противостоянии с "Олимпиакосом" в силу отсутствия Кадара", – отмечает журналист Игорь Семйон (Ua-football.com, 01.03.19).

Автор также подчеркивает, что в "Динамо" наблюдается хорошо продуманная работа по подготовке не только основной обоймы, но и достойного резерва.

"Сегодняшнее "Динамо" – это яркая иллюстрация правильной смены поколений. Точнее будет сказать – правильной кадровой ротации. Ушел Ярмоленко – выстрелил Цыганков. Распрощались с Хачериди – раскрылся Бурда. В который раз запутался в собственном подсознании Гармаш – обрастают мышцами Шапаренко и Шепелев. Процесс продолжается", – констатирует он (Ua-football.com, 01.03.19).

Между тем, стоит обратить внимание на один важнейший аспект – в матче против "Десны" в основе "Динамо" вышло сразу 9 украинцев (!), а затем еще двое – на замену.

С учетом того, что второй ведущий клуб страны – "Шахтер" – ведет совершенно иную кадровую политику, да и другие участники УПЛ в последнее время начали везти все больше легионеров, такой подход киевлян должен очень сильно радовать тренеров национальной и молодежной сборных Украины.

Удивительно, но тот факт, что в "Динамо" больше, чем где-либо, доверяют украинским игрокам, и в частности своим воспитанникам, для некоторых является поводом... для критики.

Например, журналист Игорь Цвик в своей статье "Знову двійка. Чому "Динамо" визнало провал трансферів" расценивает это ни много ни мало как "провал трансферной политики" клуба. К такому выводу его, в частности, натолкнули слухи о возможном уходе бразильского хавбека Че Че.

"Варто нагадати, що цього 26-річного опорного хавбека підписали лише влітку минулого року з подачі віце-президента клубу Євгена Краснікова. І взяли його не безкоштовно, заплативши за Че Че 3-4 мільйони євро за різними даними. Але наставник команди Олександр Хацкевич абсолютно не знає, як краще використовувати бразильця. На зимових зборах Че Че награвався в основі і мав хорошу пресу, але там грають то Володимир Шепелєв, то Віталій Буяльський.

І така проблема існує в багатьох футболістів. Хацкевич впритул не бачить у старті результативного Русина, більше не дає шансів Супрязі і дуже рідко випускає Цитаїшвілі. Буено зараз також бігає за "молодіжку". Поки трансферна політика киян має надто багато проколів, щоб говорити про тенденцію до покращення", – пишет Цвик (Sportanalytic.com, 01.03.19).

Конечно, автор имеет полное право на свою собственную точку зрения, но все же жаль, что он в дополнение к критике не предлагает и свое видение решения "проблемы".

Например, вместо кого ставить упомянутого Че Че – Буяльского или Шепелева, которые в последних матчах показывали очень высокий уровень игры? Уверен ли автор, что по такой холодной погоде и на полях вроде черниговского тот же Че Че сумел показать свои лучшие качества?

А кого, по мнению автора, стоит убрать из состава, чтобы дать больше шансов Цитаишвили и Буэно – Вербича или Цыганкова? А может Фран Соль, забивший два гола в трех матчах (в том числе победный в матче с "Олимпиакосом"), уступает в классе Русину? Про то, что Супряга уже долгое время не может избавиться от проблем со здоровьем, эксперт, видимо, запамятовал...

Да и вообще интересно, кого имеет в виду автор, говоря о "надто багато проколів"? Кадара? Вербича? Сидклея (отлично проявившего себя, когда нужно было заменить Вербича на фланге атаки)? Кендзеру? Бойко? Пиварича? Шабанова?

Это основные трансферы "Динамо" за несколько последних лет – и все эти футболисты играют важную роль в команде, пускай и не всегда выходят в "основе". Да и тот же Че Че осенью принес немало пользы команде (можно вспомнить хотя бы его отличную игру против "Ренна"), так что говорить о нем как о "трансферном проколе" совершенно неуместно.

К тому же не стоит забывать и о таком важнейшем аспекте: даже те приобретенные клубом игроки, которые пока не являются основными (вроде Че Че или Сидклея), выполняют очень важную функцию – повышают конкуренцию в команде и создают глубину состава.

Так что не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. А игра и результаты "Динамо" в весенней части сезона наглядно демонстрируют, что Хацкевич пока что все делает правильно.

ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА "ДИНАМО" – ХИТ ЮТУБА

Прекрасно это понимают и в самом клубе, живя по принципу, метко сформулированному классиком: "А нам своє робить!" Футбольная общественность в очередной раз могла в этом убедиться из масштабного, предельно откровенного и нетривиального интервью Игоря Суркиса в программе "Вацко Live", которая выходит на Youtube-канале Виктора Вацко.

Вот уже несколько недель обе части этой захватывающей беседы пребывают на пике интереса со стороны болельщиков, а десятки СМИ растаскивают ее на многочисленные цитаты.

Оно и неудивительно, ведь столь открытый, острый и честный публичный разговор с участием владельца украинского футбольного клуба (и не простого, а клуба номер один!) – уникальное явление для нынешних времен. Трудно даже представить, кто еще из коллег Игоря Суркиса был бы способен ответить на подобный вызов.

И за этим кроется не только отсутствие боязни отвечать на неудобные вопросы (ведь все прекрасно знают, на каком канале работает Вацко), но и истинное уважение к болельщикам (причем не только динамовским), которые получили возможность услышать все из первых уст.

Надо отметить, что реакция футбольной общественности на интервью президента "Динамо" оказалась очень положительной – даже со стороны его критиков. "Я могу не соглашаться с Суркисом, но стал уважать его еще больше" – высказываниями с подобным смыслом пестрят не только Интернет-форумы, но и соцсети.

СМИ, эксперты и болельщики также отмечают принципиальность руководителя "Динамо" в ряде важных вопросов, например, таких как единый пул.

"Я не передам телевизионные права, если транслятором будет телеканал "Футбол 1/2". Там прослеживается тенденция – критиковать "Динамо" в любых ситуациях, начиная от руководства, и заканчивая тренерским штабом. Меня трогайте сколько хотите, но не трогайте моих футболистов и тренеров.

Мы никому ничего не должны. Права принадлежат клубу. Во всем мире так – и в "Барселоне", и в "Реале". Меня мои права никто не заставит передать. Пускай никто не фантазирует. Вопрос принципиален. Недопуск к чемпионату? Значит, будет недопуск. Если украинский футбол это устраивает, значит будет недопуск", – подчеркнул Игорь Суркис (dynamo.kiev.ua, 24.02.19).

Не побоялся президент "Динамо" публично выразить и непопулярную в среде болельщиков его клуба (по крайней мере, большой части из них) мысль о поддержке принципиальных соперников в еврокубках.

"Я не могу сказать, что у меня сердце вылетает, но я всегда хочу, чтобы они ["Шахтер"] выиграли. Прежде всего, для рейтинга украинского футбола. И тогда со своей командой легче разговаривать: почему они могут, а вы нет. В сегодняшней ситуации нам нужно болеть друг за друга. Мы молодая страна, независимая, но еще не полностью ставшая на ноги. Я никого не заставляю и не призываю, я говорю о своих ощущениях", – отметил он (footclub.com.ua, 24.02.19).

Также Игорь Суркис откровенно рассказал о своих отношениях с владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым:

"Я бы сказал, прежде всего, мы – соперники, и в очень хороших отношениях. Ринат Леонидович был у меня на дне рождения и сказал слова, на которые сложно возразить: "Мы – родственные души. Я болею за "Шахтер", Игорь Михайлович болеет за "Динамо". Когда он считает, что серебряные медали мне к лицу, я считаю, что серебряные медали больше ему к лицу.

Если откровенно, я с ним в очень хороших отношениях. Я ценю то, что он делает. Наверное, так же как и он ценит то, что делаю я. Он действительно попал в непростые условия. Он мог бы этот проект закрыть, и ему бы никто и слова не сказал. Все было отстроено в Донбассе: и база, и детская спортивная школа, и стадион. Он сумел это сохранить, и команда находится на ведущих ролях. Это дорогого стоит, честь ему и хвала. Без "Шахтера" нет "Динамо", без "Динамо" нет "Шахтера" (football24.ua, 22.02.19).

Среди прочего, стоит отметить и интервьюера Виктора Вацко, который сумел построить разговор так, чтобы он получился максимально информативным, актуальным, даже жестким, но при этом корректным.

В общем, прекрасно понятно, почему число републикаций этого интервью Суркиса и его фрагментов на различных сайтах перевалило за две сотни.

ФФУ И ГЕРОИ АТО

Очередным скандалом стал отказ ФФУ поддерживать самую масштабную в Украине программу психологической и спортивной реабилитаций ветеранов и участников АТО (ООС) в рамках Кубка Героев АТО, который проводится Всеукраинской футбольной лигой участников АТО.

"Щорічно з березня по жовтень в 42 містах України більше двох з половиною тисяч учасників бойових дій проходили реабілітацію та соціальну адаптацію через улюблений вид спорту – футбол. Жодної допомоги від держави, виключно за рахунок власних можливостей ветеранів та учасників АТО і партнерів, які добровільно допомагають захисникам України.

І от цього року все може зірватись. Програма спортивної реабілітації, яка об’єднала нас, незалежно від підрозділів чи відомств сектора безпеки та оборони, в яких ми виконували чи виконуємо свій обов’язок по захисту територіальної цілісністю України, об’єднали наші сім’ї, здружили наших дітей.

Ми не можемо зрозуміти, а ми – це учасники війни з Росією, чому ж таке відношення до нас з боку Федерації футболу України, кому потрібно саме зараз влаштовувати ці інтриги і створювати таку сплановану провокацію? Чому ФФУ безпідставно відмовляється пролонгувати договір з нашою Федерацією Футболу учасників АТО?

Чотири роки згідно договору надавався арбітраж на матчі Ліги, наш Чемпіонат України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на КУБОК ГЕРОЇВ АТО був в Єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України ФФУ і Міністерства молоді та спорту України, де організатором змагань була Федерація Футболу учасників АТО, що надавало цим змаганням офіційного статусу.

І цього року, через негативні конкретні дії високопосадовців Федерації футболу України наш Чемпіонат під загрозую зриву!", – говорится в заявлении организаторов турнира (football.ukrazom.org, 26.02.19).

Как известно, "Федерация футбола участников АТО" с 2016 года с успехом проводила Лигу участников АТО и Кубок героев АТО при поддержке ряда профессиональных клубов.

Долгое время ФФУ тоже декларировала свою поддержку этой всеукраинской неприбыльной организации, попутно бессовестно пиарясь на ее турнирах (как и на самой теме АТО).

Но как только в ФФУ поняли, что эти АТОшники хотят просто заниматься своим делом, оставаясь независимыми и неангажированными, в глазах федерации они сразу же стали провокаторами.

В этом контексте можно вспомнить и известный скандал с футболками "Мой папа – герой", и требования ветеранов АТО отправить в отставку первого вице-президента ФФУ Вадима Костюченко, после того как стало известно, что в нарушение закона он ранее занимал ряд государственных должностей благодаря поддельному диплому о высшем образовании, но также организовывал так называемых "титушек" для борьбы с Революцией Достоинства.

Поэтому со временем ФФУ отказалась продлевать договор с Федерацией футбола участников АТО, которая в рамках предыдущего соглашения имела первоочередное право на проведение целевых турниров. Мало того, ФФУ объявила об организации альтернативных соревнований, еще и назначенных на те же даты.

Понимая, что из-за деструктивной позиции ФФУ может пострадать крайне важный проект по реабилитации участников АТО через футбол, общественность добилась-таки возобновления сотрудничества между всеми сторонами.

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

"Динамо" ждет аншлаг. Главным событием футбольной жизни на этой неделе станет матч киевлян в Лондоне против "Челси". При этом украинские болельщики, даже не дожидаясь результата первой встречи, просто размели билеты на ответный поединок, который состоится 14 марта на НСК "Олимпийский".

Как сообщают СМИ, 24 февраля стартовала онлайн-продажа билетов на этот матч, а во второй половине следующего дня билеты появились в кассах. И уже за неполных четыре дня, все билеты, поступившие в свободную продажу, были раскуплены! (footboom.com, 27.02.19)

По информации пресс-службы "Динамо", остаются не реализованными только забронированные билеты, поскольку владельцы абонементов на домашние матчи "Динамо" в сезоне 2018/19 имеют приоритетное право приобретения билетов на поединки Лиги Европы на свои места. Бронь снимается за три дня до начала матча. И если не все забронированные билеты будут выкуплены, они тоже поступят в свободную продажу.

Судя по динамике продаж и невероятному интересу к следующему еврокубковому матчу "Динамо", 14 марта на НСК "Олимпийский" будет аншлаг!

Рекорд динамовского YouTube-канала. Еще одна примечательная новость – официальный канал "Динамо" в YouTube снова вошел в число самых просматриваемых в Европе по итогам февраля 2019 года.

В рейтинге Deportes & Finanzas динамовский канал повторил свое достижение прошлого месяца и занял 18-е место, что является лучшим показателем за все время его работы и лучшим результатом среди всех клубов УПЛ.

В феврале все видео динамовского канала суммарно набрали 2,14 миллиона просмотров. Напомним, за январь официальные ролики киевского клуба посмотрели 1,7 млн раз (footclub.com.ua, 01.03.19).

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