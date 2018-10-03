Огненная "Барселона" и успех Коноплянки в Москве: результаты Лиги чемпионов

В Европе состоялся второй тур самого престижного футбольного клубного турнира континента - Лиги чемпионов. 16 команд в среду, 3 октября, провели поединки в группах А, B, C и D.

Из результатов стоит отметить огненный поединок в Лондоне, где на легендарном "Уэмбли"каталонская "Барселона" забила роскошные мячи местному "Тоттенхэму", победив со счетом 4:2.

На второй минуте Уго Льорис допустил дикий ляп, просто подарив гол каталонцам, затем Ивану Ракитичу удался невероятный удар, а во втором тайме Коутиньо, Суарес и Месси организовали шедевральную атаку, которая войдет в учебники футбола.

Футболист сборной Украины Евгения Коноплянка провел ударный матч в Москве против "Локомотива". Хавбек "Шальке" подал точный угловой на 88-й минуте, после которого "кобальтовые" забили победный гол.

В остальных встречах "Порту" одолел "Галатасарай" (1:0), "Ливерпуль" уступил "Наполи" (0:1), а дортмундская "Боруссия" разгромила "Монако" (3:0).

Группа А

Атлетико Испания – Брюгге Бельгия 3:1 (1:1, 2:0) Голы: 1:0 – 28 Гризманн, 1:1 – 39 Данджума, 2:1 – 67 Гризманн, 3:1 – 90 Коке. Атлетико – Облак, Хименес (Филипе Луис, 46), Люка Эрнандес, Арьяс, Годин, Коке, Парти (Корреа, 63), Сауль, Лемар, Диего Коста (Родри Эрнандес, 69), Гризманн.

Брюгге – Летица, Пулен, Мехеле, Денсвил, Ритс (Опенда, 75), Влитинк (Мата, 56), Ванакен, Вормер, Данджума, Схрейверс (Накамба, 56), Уэсли. Предупреждения: Ритс (27), Хименес (36), Опенда (81), Люка Эрнандес (85).

Боруссия Д Германия – Монако Монако 3:0 (0:0, 3:0) Голы: 1:0 – 51 Бруун Ларсен, 2:0 – 72 Пако Алькасер, 3:0 – 90 Ройс. Боруссия Д – Бюрки, Аканджи, Диалло, Пишчек, Загаду, Санчо (Филипп, 84), Дилэйни (Вайгль, 65), Вольф (Бруун Ларсен, 46), Витцель, Ройс, Пако Алькасер.

Монако – Бенальо (Субашич, 45), Глик, Жемерсон, Сидибе, Раджи, Силла (Грансир, 70), Тилеманс, Ахолу, Головин (Шадли, 77), Хенрихс, Фалькао.

Группа B

Тоттенхэм Англия – Барселона Испания 2:4 Голы: 0:1 – 2 Коутиньо, 0:2 – 28 Ракитич, 1:2 – 52 Кейн, 1:3 – 56 Месси, 2:3 – 66 Ламела, 2:4 – 90 Месси. Тоттенхэм – Льорис, Триппьер, Санчес, Дэвис, Алдервейрелд, Лукас Моура, Ваньяма (Дайер, 57), Ламела (Льоренте, 79), Уинкс, Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 66).

Барселона – тер Штеген, Нелсон Семеду, Лангле, Альба, Пике, Ракитич, Артур (Видаль, 87), Бускетс (Вермален, 90), Коутиньо (Рафинья, 83), Суарес, Месси. Предупреждения: Алдервейрелд (14), Ваньяма (41), Ламела (43), Артур (59), Бускетс (71), Кейн (74), Дайер (90).

ПСВ Голландия – Интер Италия 1:2 (1:1, 0:1) Голы: 1:0 – 27 Росарио, 1:1 – 44 Наингголан, 1:2 – 60 Икарди. ПСВ – Зут, Виргевер, Швааб, Тасенде, Думфрис, Перейро (Мален, 75), Росарио, Лосано, Хендрикс, Бергвейн, де Йонг.

Интер – Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио, Асамоа, Наингголан (Валеро, 86), Весино, Брозович, Перишич, Политано (Кандрева, 90), Икарди. Предупреждения: Ханданович (41), Д`Амброзио (45), Асамоа (86).

Группа С

ПСЖ Франция – Црвена Звезда Сербия 6:1 (4:0, 2:1) Голы: 1:0 – 20 Неймар, 2:0 – 22 Неймар, 3:0 – 37 Кавани, 4:0 – 41 Ди Мария, 5:0 – 70 Мбаппе, 5:1 – 74 Марин, 6:1 – 81 Неймар. ПСЖ – Ареоля, Тиаго Силва (Керер, 76), Бернат, Менье, Кимпембе, Верратти, Рабьо, Ди Мария, Неймар (Дракслер, 82), Кавани, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 76).

Црвена Звезда – Борян, Савич (Бабич, 46), Родич, Стойкович, Дегенек, Йовичич, Крстичич, Чаушич, Марин, Симич (Павков, 46), Бен-Набуан (Эбесилио, 73). Предупреждения: Стойкович (68), Павков (75).

Наполи Италия – Ливерпуль Англия 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – 90 Инсинье. Наполи – Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 81), Фабиан Руис (Верди, 68), Кальехон, Аллан, Инсинье, Милик (Мертенс, 68).

Ливерпуль – Алиссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Милнер (Фабиньо, 76), Вейналдум, Кейта (Хендерсон, 19), Мане (Старридж, 89), Салах, Фирмино. Предупреждения: Кулибали (25), Милнер (45).

Группа D

Локомотив Россия – Шальке Германия 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – 88 Маккенни. Локомотив – Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Идову, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Миранчук (Денисов, 72), Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.

Шальке – Фэрманн, Сане, Налдо, Мендиль, Руди (Бенталеб, 55), Калиджури, Маскарель (Сердар, 46), Маккенни, Коноплянка, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72). Предупреждения: Маскарель (18), Хеведес (19), Кверквелия (43), Игнатьев (45), Маккенни (52).

Порту Португалия – Галатасарай Турция 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – 49 Марега. Порту – Касильяс, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Эдер Милитао, Марега, Отавио (Андре Перейра, 80), Корона (Оливер Торрес, 69), Эррера (Сержиу Оливейра, 89), Браими, Данилу Перейра.

Галатасарай – Муслера, Майкон, Нагатомо, Линнес, Азиз, Родригеш, Фернандо (Акгюн, 86), Гюмюш, Бельханда (Фегули, 74), Оньекуру, Донк (Инан, 68).

Предупреждения: Донк (31), Эдер Милитао (42), Азиз (44), Линнес (54), Отавио (58), Данилу Перейра (60), Майкон (90).

Напомним, что в четверг, 4 октября, в Лиге Европы сыграет киевское "Динамо".