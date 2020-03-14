Гибель Эмилиано Сала: результаты расследования авиакатастрофы

Британское бюро расследования авиационных инцидентов опубликовало официальный отчет о результатах расследования гибели известного аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон

Самая вероятная причина – угарный газ в кабине. Но прямо перед столкновением с водой самолет кратковременно набрал высоту – для этого пилот должен был потянуть штурвал на себя. Это говорит, что Ибботсон сохранял какой-то уровень работоспособности, но не исключено, что он пришел в себя на считанные секунды или же когда было поздно, приводит sports.ru выдержки из отчета следователей.

Повышенный уровень карбоксигемоглобина в крови вызван угарным газом. Вероятная причина – выход из строя системы выхлопа, из-за повреждения которой газ мог попасть в систему кондиционирования.

Установлено, что систему выхлопа проверяли за 11 летных часов до полета, но в прошлом были случаи ее выхода из строя и через 6 часов после проверки. В самолете были не установлены датчики угарного газа, хотя это могло предотвратить катастрофу (если она вызвана именно этим).

Были сформированы следующие тезисы

Нет оснований полагать, что Ибботсон пришел на рейс уставшим, но есть основания полагать, что перед вылетом он испытывал стресс из-за желания заказчика прилететь в Кардифф именно 21 января. Для этого требовалось лететь в темное время суток. Самолет почти на 100 узлов (185 км/ч) превысил ограничения по скорости – это могло вызвать серьезные повреждения стабилизатора и руля высоты, а также элементов крыла. Нет никаких свидетельств пожара. Маловероятно, что причина потери контроля в обледенении. Экипажи, которые летели в этой зоне примерно в то же время, сообщали о незначительном обледенении. Утечка масла, проблемы с тормозами и звуковая сигнализация, о которых пилот сообщал в Нанте, – точно не причина. К моменту катастрофы в крови Салы был повышенный уровень карбоксигемоглобина – приводит к кислородному голоданию, головокружению, тошноте, рвоте или даже смерти, так как угарный газ, связанный с гемоглобином, лишает его возможности присоединять к себе кислород. Проанализировать кровь пилота (его так и не нашли) невозможно, но состояние Ибботсона могло быть похожим.

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