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Официально: знаменитый украинский боксер получил чемпионский бой

1.2т Читать материал на украинском

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) проведет свой бой с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

Поединок за титул IBF подтвержден официально и пройдет 5 октября в Madison Square Garden.

Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как Сауль Альварес не сумел договориться о поединке с Деревянченко.

Как сообщает ESPN, команды Альвареса и Деревянченко продолжительное время вели переговоры о поединке, но не сумели прийти к единому соглашению к дедлайну. Причина разногласия сторон — в распределении призового фонда.

Изначально сообщалось о том, что Сергей Деревянченко сразится с мексиканским суперчемпионом Канело Альваресом.

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Персоны
Сергей Деревянченко Геннадий Головкин
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