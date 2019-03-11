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Официально: Зинедин Зидан вновь возглавил "Реал"

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Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назначен главным тренером мадридского "Реала".

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

"Совет директоров принял решение расторгнуть контракт с Сантьяго Солари и назначить Зинедина Зидана новым тренером "Реала". Договор вступает в силу немедленно. Контракт заключен сроком до 30 июня 2022 года", - говорится в официальном заявлении королевской команды.

Зинедин Зидан возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 года. За три сезона он трижды привел "галактикос" к победе в Лиге чемпионов, завоевал "золото" чемпионата Испании, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Как сообщал OBOZREVATEL

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