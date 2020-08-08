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Официально: "Ювентус" возглавил тренер-дебютант

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,6 т.
Маурицио Сарри

Маурицио Сарри был уволен накануне.

Итальянский "Ювентус" назначил Андреа Пирло новым главным тренером.

Как сообщается на официальном сайте туринской команды, 41-летний специалист подписал контракт до лета 2022 года.

Андреа Пирло возглавил Ювентус

Андреа Пирло возглавил Ювентус Instagram Ювентуса

Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды "Ювентуса".

Пирло – чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за "Интер", "Милан", "Ювентус". Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе "Нью-Йорк Сити".

Отметим, что в субботу, 8 августа, Маурицио Сарри был освобожден от должности главного тренера первой команды.

Причиной стало неудовлетворительное выступление "бело-черных" в Лиге чемпионов.

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ФК ЮвентусАндреа Пирло
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