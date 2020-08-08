Официально: "Ювентус" возглавил тренер-дебютант

Итальянский "Ювентус" назначил Андреа Пирло новым главным тренером.

Как сообщается на официальном сайте туринской команды, 41-летний специалист подписал контракт до лета 2022 года.

Андреа Пирло возглавил Ювентус Instagram Ювентуса

Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды "Ювентуса".

Пирло – чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за "Интер", "Милан", "Ювентус". Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе "Нью-Йорк Сити".

Отметим, что в субботу, 8 августа, Маурицио Сарри был освобожден от должности главного тренера первой команды.

Причиной стало неудовлетворительное выступление "бело-черных" в Лиге чемпионов.

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