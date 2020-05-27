Официально: в клубе УПЛ сменился владелец

Футбольный агент Олег Смалийчук стал новым владельцем львовских "Карпат", выкупив долю у многолетнего президента клуба Петра Дыминского. В 2017-2019 году Смалийчук являлся вице-президентом команды.

"Футбольный клуб "Карпаты" официально сообщает об изменении бенефициара, основателя клуба. Вступая в новый этап, "Карпаты" от всего сердца благодарят Почетного президента Петра Петровича Дыминского, благодаря которому они радовали, не оставляли равнодушными, а главное – ЖИЛИ на протяжении последних без малого двадцати лет", – написано на официальном сайте львовского клуба.

Футболисты "Карпат" Comments.ua

Отметим, что после 23 туров, сыгранных в украинской Премьер-лиге, "Карпаты" занимают последнее место в таблице с 14 набранными очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время команда столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. "Карпаты" угрожали местным властям прекратить существование и имели проблемы с организацией тренировочных сборов перед стартом второй части сезона 2019/20 в УПЛ.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!