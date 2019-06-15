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Официально: украинский футболист "Шахтера" подписал контракт с российским клубом

1.4тЧитать материал на украинском

Полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко продолжит карьеру в чемпионате России. 22-летний футболист "горняков" подписал полноценный контракт с казанским "Рубином".

Стоит отметить, что полузащитник имеет в активе два матча в составе молодежной сборной Украины. До перехода в "Шахтер" футболист выступал за хмельницкое "Динамо" и одесский "Черноморец".

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В июне 2017-го Олег подписал арендный контракт с махачкалинским "Анжи".

В январе 2019 года Данченко, также на правах аренды, перешел в российский "Енисей".

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