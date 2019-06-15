Официально: украинский футболист "Шахтера" подписал контракт с российским клубом

Полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко продолжит карьеру в чемпионате России. 22-летний футболист "горняков" подписал полноценный контракт с казанским "Рубином".

Крайний защитник Олег Данченко подписал четырехлетний контракт с "Рубином"! 🙌🏻



Добро пожаловать! ❤️💚



Подробнее ➡️ https://t.co/cgJKET9zyW pic.twitter.com/adY6p0SJSa — "Рубин" Казань (@fcrk) 15 июня 2019 г.

Стоит отметить, что полузащитник имеет в активе два матча в составе молодежной сборной Украины. До перехода в "Шахтер" футболист выступал за хмельницкое "Динамо" и одесский "Черноморец".

В июне 2017-го Олег подписал арендный контракт с махачкалинским "Анжи".

В январе 2019 года Данченко, также на правах аренды, перешел в российский "Енисей".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!