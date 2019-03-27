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Официально: УЕФА завел дело на сборную Украины из-за Мораеса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное производство касательно сборной Украины из-за форварда Жуниора Мораеса. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Таким образом УЕФА отреагировал на то, что Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи с Украиной в отборе Евро-2020 якобы из-за нарушения процедуры натурализации бразильского футболиста.

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

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Протест был подан в Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА, который примет решение по этому вопросу на одном из своих следующих заседаний. О дате рассмотрения нарушения будет сообщено дополнительно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что португальские СМИ нашли якобы нарушение в процедуре натурализации футболиста сборной Украины Жуниора Мораеса, который вышел на замену в матче против Португалии в отборе на Евро-2020, а также сыграл с первых минут против Люксембурга.

В РосСМИ указали на такое же нарушение регламента соперником нашей сборной, в составе которой играл бывший португалец Жерсон Родригеш.

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Тема
Евро-2020
Персона
Жуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А нарушение было? Может, надо Шеве подать апеляцию, шо его тренер Люксембурга за жопу мацал? Тоже - по приколу?
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Северг Олег
Северг Олег
Пинка под зад Украине. Как и везде. Как и всегда. Ничего удивительного. Никто другого и не ждал
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Северг Олег, ты точно "никто". Пшел, алень одичалый.
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