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Официально: УЕФА выставил знаменитый российский клуб из еврокубков

20.8тЧитать материал на украинском

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить казанский "Рубин" от участия в еврокубковом турнире, в который команда квалифицируется в течение двух ближайших сезонов.

Официально: УЕФА выставил знаменитый российский клуб из еврокубков

Такое решение приняла арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в соответствии со статьёй 34 процессуальных правил, которые регулирует орган финансового контроля УЕФА, а также статьи 62 и 63 устава УЕФА, говорится в сообщении пресс-службы Союза.

В нынешнем сезоне казанская команда на данный момент после 10 туров занимает пятое место в таблице российской Премьер-Лиги.

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В июне этого года на "Рубин" завела дело ФИФА. Экс-игрок команды потребовал от казанцев вернуть ему долг по заработной плате в размере девяти миллионов евро.

Место
Россия
Объекты
УЕФАФК Рубин
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