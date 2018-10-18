Официально: УЕФА выставил знаменитый российский клуб из еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить казанский "Рубин" от участия в еврокубковом турнире, в который команда квалифицируется в течение двух ближайших сезонов.

Такое решение приняла арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в соответствии со статьёй 34 процессуальных правил, которые регулирует орган финансового контроля УЕФА, а также статьи 62 и 63 устава УЕФА, говорится в сообщении пресс-службы Союза.

В нынешнем сезоне казанская команда на данный момент после 10 туров занимает пятое место в таблице российской Премьер-Лиги.

В июне этого года на "Рубин" завела дело ФИФА. Экс-игрок команды потребовал от казанцев вернуть ему долг по заработной плате в размере девяти миллионов евро.