Официально: УЕФА принял решение по Лиге чемпионов 2019/20

УЕФА заявил, что решающие матчи Лиги чемпионов пройдут 12-23 августа в формате "финала восьми" в Португалии.

На официальном сайте организации прошла пресс-конференция исполнительного комитета, в ходе которой стало известно, что оставшиеся поединки 1/8 финала турнира состоятся 7-8 августа. Жеребьевка решающей стадии Лиги чемпионов состоится 10 июля.

На стадии 1/8 финала в четырех парах еще не определились победители: "Ювентус" – "Лион" (0:1 после первого матча), "Барселона" – "Наполи" (1:1), "Бавария" – "Челси" (3:0), "Манчестер Сити" – "Реал" (2:1). ПСЖ, РБ "Лейпциг", "Атлетико" и "Аталанта" уже забронировали места в "финале восьми".

Стамбул, который должен был принять финал Лиги чемпионов 2019/20, проведет решающий матч главного клубного турнира Европы в 2021 году.

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