Официально: церемония вручения "Золотого мяча-2020" отменена

Издание France Football объявило об отмене церемонии вручения "Золотого мяча-2020" из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте журнала, обстоятельства, сложившиеся в мире, не позволяют подвести справедливые итоги сезона, поскольку не все соревнования были возобновлены. Кроме того, многие журналисты, которые должны были принимать участие в голосовании, не смогли уследить за всеми футбольными событиями из-за коронавируса.

Отметим, что приз лучшему футболисту мира вручался ежегодно с 1956 года. Действующим победителем "Золотого мяча" и наиболее титулованным его обладателем является Лионель Месси, на счету которого шесть призов. На втором месте с пятью наградами находится Криштиану Роналду.

Как сообщал OBOZREVATEL, до отмены церемонии фаворитом на получение "Золотого мяча-2020" считался нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.