Официально: Суркис вернет Михайличенко в "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил информацию о том, что экс-тренер команды Алексей Михайличенко вернется на должность спортивного директора.

"Пример, в чем мудрость нашего нового главного тренера Мирчи Луческу. Он первым делом сказал, что хотел бы переговорить с Михайличенко. Как он расценивает тех или иных футболистах, какой был тренировочный процесс. Михайличенко естественно отдохнет и вернется на должность спортивного директора", – заявил президент "Динамо" во время презентации Мирчи Луческу.

Игорь Михайлович признался, что с того момента, как Алексей Александрович возглавил "Динамо", должность спортдира оставалась вакантной.

"Можно сказать я его уговорил возглавить команду в трудное время. Он лучше всех знал команду, комплектовал ее. Я надеялся, что у него получится. Может быть, не хватило времени. Может быть, какие-то другие обстоятельства помешали. Бессонов исполнял его обязанности. Я с людьми просто так не расстаюсь", – сказал Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу назвал своих помощников в "Динамо" и их задачи