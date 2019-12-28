Официально: суперзвезда мирового футбола вернулся в "новый" клуб Шевченко

Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в "Милан", за который он выступал в 2010-2012 годах. Контракт подписан до конца сезона с опцией продления еще на год.
"Я возвращаюсь в клуб, который глубоко уважаю, и в город, который люблю. Мы с партнерами по команде приложим все усилия, чтобы перевернуть ход сезона. Я отдам для этого все силы", – передает слова Ибрагимовича агентство The Guardian.
Златан Ибрагимович
"Милан" находится на 11 месте в чемпионате Италии и отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.
Напомним, что ранее ходили слухи о возможном приходе тренера сборной Украины Андрея Шевченко в миланский клуб. Украинец был польщен интересом к своей персоне и прокомментировал эту информацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года Златан отметился невероятным ударом в первом же матче за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" забил в дерби против "Лос-Анджелеса" (4:3).
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