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28 декабря • обновлено в 11:39
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Официально: суперзвезда мирового футбола вернулся в "новый" клуб Шевченко

2.5т
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в "Милан", за который он выступал в 2010-2012 годах. Контракт подписан до конца сезона с опцией продления еще на год.

"Я возвращаюсь в клуб, который глубоко уважаю, и в город, который люблю. Мы с партнерами по команде приложим все усилия, чтобы перевернуть ход сезона. Я отдам для этого все силы", – передает слова Ибрагимовича агентство The Guardian.

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович

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Ибрагимович забил фантастический гол в США

"Милан" находится на 11 месте в чемпионате Италии и отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.

Напомним, что ранее ходили слухи о возможном приходе тренера сборной Украины Андрея Шевченко в миланский клуб. Украинец был польщен интересом к своей персоне и прокомментировал эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года Златан отметился невероятным ударом в первом же матче за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" забил в дерби против "Лос-Анджелеса" (4:3).

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Тема
Чемпионат Италии
Персоны
Андрей Шевченко Златан Ибрагимович
Место
Италия Милан
Тег
ФК Милан
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