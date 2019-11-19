Сборная Украины по футболу точно будет сеяной из первой корзины при жеребьевке финального раунда чемпионата Европы-2020.
Это стало известно после того, как в заключительном туре отбора, Дания не обыграла Ирландию (1:1).
В случае победы датчан, они бы оказывались вместе с Россией во второй корзине посева. Однако для процедуры жеребьевки такое развитие событий было бы невозможно, так как именно датчане и россияне являются хозяевами в квартете В первенства континента.
Это бы означало, что УЕФА в ручном режиме должен был бы изменить посев. Организаторы либо подняли бы скандинавов в первую корзину вместо Украины или Бельгии, которые не являются хозяевами турнира, либо опустили бы в посеве россиян.
Соперниками украинцев по финальному турниру Евро-2020 точно не станут сборные: Италии (группа А), Испании (группа Е), Бельгии и Англии (группа D).
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины, скорее всего, попадает на команду Нидерландов в группе C, поединки которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте. Это станет реальностью, если Германия 19 ноября дома не проиграет сборной Северной Ирландии (начало матча в 21:45) и попадет также в первую корзину.
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