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19 ноября • обновлено в 20:34
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Официально: стало известно, в какую корзину попала Украина на жеребьевке Евро-2020

Официально: стало известно, в какую корзину попала Украина на жеребьевке Евро-2020
УЕФА определился с нашей командой
3.1т Читать материал на украинском

Сборная Украины по футболу точно будет сеяной из первой корзины при жеребьевке финального раунда чемпионата Европы-2020.

Это стало известно после того, как в заключительном туре отбора, Дания не обыграла Ирландию (1:1).

В случае победы датчан, они бы оказывались вместе с Россией во второй корзине посева. Однако для процедуры жеребьевки такое развитие событий было бы невозможно, так как именно датчане и россияне являются хозяевами в квартете В первенства континента.

Это бы означало, что УЕФА в ручном режиме должен был бы изменить посев. Организаторы либо подняли бы скандинавов в первую корзину вместо Украины или Бельгии, которые не являются хозяевами турнира, либо опустили бы в посеве россиян.

Соперниками украинцев по финальному турниру Евро-2020 точно не станут сборные: Италии (группа А), Испании (группа Е), Бельгии и Англии (группа D).

Официально: стало известно, в какую корзину попала Украина на жеребьевке Евро-2020

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины, скорее всего, попадает на команду Нидерландов в группе C, поединки которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте. Это станет реальностью, если Германия 19 ноября дома не проиграет сборной Северной Ирландии (начало матча в 21:45) и попадет также в первую корзину.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евро-2020
Тег
Сборная Украины по футболу
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