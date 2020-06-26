Официально: стало известно место проведения финала Кубка Украины 2019/20

Михаил Морозов Футбол 17:05, 26.06.2020 Обновлено: 17:10, 26.06.2020

Финал Кубка Украины 2019/20 между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" состоится 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист".

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), в организации приняли во внимание письмо, полученное от Министерства здравоохранения, в котором было предложено перенести финальный матч Кубка Украины из Львова в регион с более стабильной эпидемической ситуацией. Решение о переносе матча именно в Харьков было принято, исходя из большого опыта города в организации спортивных мероприятий подобного уровня.

Напомним, что изначально этот поединок должен был принять Тернополь, но вскоре УАФ перенесла его во Львов и утвердила тернопольский городской стадион местом проведения финала Кубка Украины 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда состоится последнее украинское Эль-Класико в сезоне 2019/20.

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