Официально: Срна вернулся в "Шахтер"

Легендарный капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и вернулся в донецкую команду.

Хорват займет пост помощника главного тренера Луиша Каштру. Об этом сообщает пресс-служба "горняков". При этом о том, что Срна завершил карьеру игрока, ничего неизвестно.

Дарио Срна ФК "Шахтер"

Отметим, что Дарио выступал в составе "Шахтера" с 2003-го по 2018 год. Он установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в "Шахтере" Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может перейти в итальянский клуб.

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