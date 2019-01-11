Официально: "Шахтер" совершил громкий трансфер

Донецкий "Шахтер" объявил о заключении пятилетнего контракта с игроком национальной сборной Израиля Манором Соломоном.

Футболист играет на позиции атакующего полузащитника и в 2018 году был включен в топ-50 самых талантливых игроков Европы по версии сайта УЕФА, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Манор Соломон

Манор Соломон выступал за команду "Маккаби" из Петах-Тиквы, дебютировав в основном составе 26 ноября 2016 года. В национальном первенстве футболист провел 67 матчей и забил 8 мячей. В текущем сезоне – 2 гола в 12 поединках.

Выступал за сборные Израиля всех возрастных категорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский защитник "Шахтера" Исмаили может принять украинское гражданство. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на слова близких футболиста дончан.

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