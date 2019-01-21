Официально: "Шахтер" подписал украинского нападающего

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с 17-летним талантливым украинским нападающим Даниилом Сиканом. Договор с воспитанником львовских "Карпат" рассчитан на три года.

"В течение прошлого года мы вели переговоры о продлении контракта. Однако я почувствовал, что все его мечты направлены на то, чтобы как можно скорее покинуть "Карпаты". Даниил отказался продлевать контракт. Поэтому мы были готовы к предложениям от других клубов. А Данилу я желаю успехов в его дальнейшей карьере", – цитирует пресс-служба "Карпат" вице-президента команды Олега Смалийчука.

В текущем сезоне Даниил Сикан выступал в чемпионате U-19 (10 матчей, 5 голов). Игрок юношеской сборной Украины U-19.

12 августа 2018 года Сикан дебютировал за первую команду "Карпат" в поединке Премьер-лиги с "Зарей". Даниил Сикан родился 16 апреля 2001 года в Житомире, рост футболиста – 185 см.

Отметим, что это второй трансфер "горняков" за последние 10 дней. Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января "Шахтер" объявил о заключении пятилетнего контракта с игроком национальной сборной Израиля Манором Соломоном.

Напомним, что несколько дней назад свой первый трансфер в году совершило и киевское "Динамо". Вице-чемпионы Украины подписали звездного испанского форварда Франа Соля.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!