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Официально: "Шахтер" подписал киевского защитника

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Донецкий футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с центральным защитником Валерием Бондаренко. Соглашение с 24-летним киевлянином рассчитано сроком на 5 лет.

Воспитанник столичного футбола начинал профессиональную карьеру в Грузии – в составе кутаисского "Торпедо". В 2015 и 2016 годах выступал в стрыйской "Скале". С февраля 2017-го – игрок "Александрии", с которой дебютировал в Лиге Европы.

Всего за клуб с Кировоградщины во всех турнирах Бондаренко провел 51 матч (2 гола), в текущем розыгрыше Премьер-лиги – 18 поединков (1 мяч). Рост футболиста 194 см.

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Тема
Трансферы
Тег
ФК Шахтер
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