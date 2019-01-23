Официально: "Шахтер" подписал киевского защитника

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с центральным защитником Валерием Бондаренко. Соглашение с 24-летним киевлянином рассчитано сроком на 5 лет.

Воспитанник столичного футбола начинал профессиональную карьеру в Грузии – в составе кутаисского "Торпедо". В 2015 и 2016 годах выступал в стрыйской "Скале". С февраля 2017-го – игрок "Александрии", с которой дебютировал в Лиге Европы.

Всего за клуб с Кировоградщины во всех турнирах Бондаренко провел 51 матч (2 гола), в текущем розыгрыше Премьер-лиги – 18 поединков (1 мяч). Рост футболиста 194 см.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января "Шахтер" подписал контракт с 17-летним талантливым украинским нападающим Даниилом Сиканом.

11 января "Шахтер" объявил о заключении пятилетнего контракта с игроком национальной сборной Израиля Манором Соломоном.

16 января свой первый трансфер в году совершило и киевское "Динамо": вице-чемпионы Украины подписали звездного испанского форварда Франа Соля.

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