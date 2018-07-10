Официально: "Шахтер" подписал бразильского вундеркинда

Донецкий "Шахтер" заключил 5-летнее соглашение с бразильским полузащитником Маркиньосом Сиприано.

Фланговый атакующий полузащитник начинал карьеру в клубе "Деспортиво Бразил", а в 2015 году стал игроком "Сан-Паулу", сообщает официальный сайт донецкого клуба.

shakhtar.com Маркиньос Сиприано

В январе 2018-го Маркиньос дебютировал в Лиге Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу).

Маркиньосу всего 19 лет. Игрок родился 27 марта 1999 года в Катандуве (Бразилия).

Выступает за сборную Бразилии (U-20).

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