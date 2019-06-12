Официально: "Шахтер" назвал нового главного тренера

Португальский специалист Луиш Каштру назначен новым главным тренером донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает пресс-служба "горняков". Контракт сроком на два года с 57-летним наставником был подписан в среду, 12 июня. На этом посту Каштру заменит своего соотечественника Паулу Фонсеку, который накануне возглавил римскую "Рому".

Луиш Каштру ФК "Шахтер"

Португалец, который стал 33-м тренером в истории донецкой команды, известен по работе в академии "Порту", молодежной команде "драконов". В конце сезона 2014 года исполнял обязанности главного тренера клуба, заменив все того же Фонсеку.

Луиш Каштру ФК "Шахтер"

Луиш Каштру ФК "Шахтер"

Последним местом работы Каштру была "Витория Гимарайнш". По итогам сезона команда заняла пятое место в турнирной таблице португальской Суперлиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" установил рекорд Украины, став победителем Премьер-лиги.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся