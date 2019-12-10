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10 декабря • обновлено в 21:25
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Официально: сборная Украины по футболу сыграет против чемпионов мира

1.2т
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Товарищеский матч между сборными Украины и Франции, который запланирован на 27 марта 2020 года, официально подтвержден Федерацией футбола Франции (ФФФ).

"Франция проведет четыре матча в преддверии Евро-2020 (12 июня-12 июля). Два матча в марте против Украины и Финляндии, затем еще два в понедельник 1 и 8 июня (против противников, которые еще не определены). Эти четыре встречи пройдут во Франции", - говорится в сообщении пресс-служб ФФФ.

Украина - Франция

Украина - Франция

Новости
Украина – Франция: товарищеский матч под вопросом

Как сообщал OBOZREVATEL, Бельгия отказалась от выставочного матча с Францией из-за боязни потерпеть в нем поражение.

Напомним, что в июле прошлого года сборная Франции второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу. Невероятно результативный финальный поединок ЧМ-2018 в Москве на "Лужниках" против команды Хорватии завершился со счетом 4:2.

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Автор
Максим Богданов
Место
Франция Париж
Теги
Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу
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