Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Официально: "Реал" взял вратаря сборной Украины

5.4т Читать материал на украинском

Мадридский "Реал" взял на предсезонный тур в Северную Америку голкипера сборной Украины по футболу Андрея Лунина.

Как информирует пресс-служба "сливочных", кроме украинского вратаря в Монреаль отправились Тибо Куртуа, Кейлор Навас и 19-летний Диего Альтубе.

Лунин на сборах "Реала" (4-й слева)

"Реал" примет участие в International Cup, где проведет поединки с мюнхенской "Баварией" (21 июля), лондонским "Арсеналом" (24 июля) и мадридским "Атлетико" (27 июля).

Новости
Зидан принял важное решение по Лунину

Ранее появилась информация, что голкипер "Реала" Люка Зидан этим летом покинет мадридский клуб. Вторым вратарем в новом сезоне будет украинец Андрей Лунин.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персона
Андрей Лунин
Тег
Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel