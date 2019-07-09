Официально: "Реал" взял вратаря сборной Украины

Мадридский "Реал" взял на предсезонный тур в Северную Америку голкипера сборной Украины по футболу Андрея Лунина.

Как информирует пресс-служба "сливочных", кроме украинского вратаря в Монреаль отправились Тибо Куртуа, Кейлор Навас и 19-летний Диего Альтубе.

Лунин на сборах "Реала" (4-й слева)

"Реал" примет участие в International Cup, где проведет поединки с мюнхенской "Баварией" (21 июля), лондонским "Арсеналом" (24 июля) и мадридским "Атлетико" (27 июля).

Новости Зидан принял важное решение по Лунину

Ранее появилась информация, что голкипер "Реала" Люка Зидан этим летом покинет мадридский клуб. Вторым вратарем в новом сезоне будет украинец Андрей Лунин.

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