Официально: "Реал" получил нового тренера вместо Зидана

Футбольный клуб "Реал Мадрид" подписал трехлетний контракт с главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги.
Как сообщает пресс-служба "сливочных", 51-летний специалист приступит к работе с клубом по завершении чемпионата мира по футболу в России.
Лопетеги тренирует сборную Испании с 2016 года. При нем команда провела 19 матчей и не проиграла ни одного (13 побед и 6 ничьих). На клубном уровне он работал с "Порту", а в сезоне-2008/09 возглавлял "Реал Мадрид Кастилью".
Хулен Лопетеги
Напомним, что 31 мая Зидан на специальной пресс-конференции объявил о том, что покидает мадридский "Реал".
В свою очередь президент победителя Лиги чемпионов Флорентино Перес признался, что такой шаг со стороны тренера стал для него полной неожиданностью.
Позже СМИ назвали истинную причину ухода Зизу.
Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на Обозревателе.