Официально: "Реал" получил нового тренера вместо Зидана

Футбольный клуб "Реал Мадрид" подписал трехлетний контракт с главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", 51-летний специалист приступит к работе с клубом по завершении чемпионата мира по футболу в России.

Лопетеги тренирует сборную Испании с 2016 года. При нем команда провела 19 матчей и не проиграла ни одного (13 побед и 6 ничьих). На клубном уровне он работал с "Порту", а в сезоне-2008/09 возглавлял "Реал Мадрид Кастилью".

Хулен Лопетеги

Напомним, что 31 мая Зидан на специальной пресс-конференции объявил о том, что покидает мадридский "Реал".

В свою очередь президент победителя Лиги чемпионов Флорентино Перес признался, что такой шаг со стороны тренера стал для него полной неожиданностью.

Позже СМИ назвали истинную причину ухода Зизу.