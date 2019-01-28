Официально: Ракицкий продолжит карьеру в России

Футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в российском "Зените". Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.
Ярослав Ракицкий
ФК Зенит
О трансфере центрального защитника сообщают сайты донецкой и питерской команд.
"Ярослав Ракицкий обладает поставленным ударом и первым пасом, физически крепкий и опытный футболист. Сине-бело-голубые приветствуют Ярослава в Петербурге и желают удачи!", - говорится на сайте "Зенита".
Официально: Ярослав Ракицкий — игрок "Зенита"! Добро пожаловать в Петербург!— ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 28 января 2019 г.
Подробности: https://t.co/2yuJ9661qp pic.twitter.com/C87redgDou
"Он завоевал искреннюю любовь и уважение болельщиков и заслужил статус легенды донецкого клуба. ФК "Шахтер" благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце. Желаем Ярославу успехов в дальнейшей карьере", - сообщает пресс-служба "горняков".
Ярослав Ракицкий покидает "Шахтер" и продолжит карьеру в "Зените". ----- Ярослав является одним из самых известных воспитанников Академии "горняков". За первую команду он дебютировал в августе 2009 года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны. Он завоевал искреннюю любовь и уважение болельщиков и заслужил статус легенды клуба. ----- ФК "Шахтер" благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце. Желаем Ярославу успехов в дальнейшей карьере! ----- Ярослав Ракицький залишає "Шахтар" і продовжить кар’єру в "Зеніті". ----- Ярослав є одним з найвідоміших вихованців Академії "гірників". За першу команду він дебютував у серпні 2009 року і протягом 9 з половиною сезонів був найважливішим гравцем оборони донеччан. На його рахунку 326 матчів в оранжево-чорній футболці й 14 забитих м’ячів. Разом з клубом Ракицький 7 разів ставав чемпіоном України, виграв 6 Кубків і 6 Суперкубків країни. Він завоював щиру любов та повагу вболівальників і заслужив статус легенди клубу. ----- ФК "Шахтар" дякує Ярославові Ракицькому за роки, проведені в команді, за професіоналізм, за яскраву та пристрасну гру, за його "оранжево-чорне" серце. Зичимо Ярославові успіхів у подальшій кар’єрі! ----- Yaroslav Rakits’kyy is leaving Shakhtar to continue his career at Zenit. ----- Yaroslav is one of the most renowned graduates of the Shakhtar Academy. He made his first-team debut in August 2009, having been one of the most important defenders of the Donetsk team for nine and a half seasons. He made 326 appearances in the orange-black shirt and netted 14 goals. Together with the club, Rakits’kyy claimed seven Ukrainian League titles, won six domestic Cups and six Super Cups. He also won the genuine love and respect of the supporters and earned the club legend status. ----- Shakhtar thanks Yaroslav Rakits’kyy for the years spent with the team, for his professionalism, the outstanding and passionate performance.
За "Шахтер" Ярослав дебютировал в августе 2009 года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны
За национальную сборную Украины провел 54 матча и забил 4 мяча. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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