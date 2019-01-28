Официально: Ракицкий продолжит карьеру в России

Футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в российском "Зените". Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.

Ярослав Ракицкий ФК Зенит

О трансфере центрального защитника сообщают сайты донецкой и питерской команд.

"Ярослав Ракицкий обладает поставленным ударом и первым пасом, физически крепкий и опытный футболист. Сине-бело-голубые приветствуют Ярослава в Петербурге и желают удачи!", - говорится на сайте "Зенита".

"Он завоевал искреннюю любовь и уважение болельщиков и заслужил статус легенды донецкого клуба. ФК "Шахтер" благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце. Желаем Ярославу успехов в дальнейшей карьере", - сообщает пресс-служба "горняков".

За "Шахтер" Ярослав дебютировал в августе 2009 года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны

За национальную сборную Украины провел 54 матча и забил 4 мяча. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

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