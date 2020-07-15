Официально: представлена новая форма сборной Украины по футболу

Михаил Морозов Футбол 15:05, 15.07.2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую форму сборной Украины, дизайн которой разработала компания Joma.

На официальном сайте УАФ сообщается, что наша команда будет выступать в новой экипировке, начиная с Лиги наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Основным цветом домашней формы традиционно стал желтый, а детали выделены синим. Выездной комплект, наоборот, будет синим с желтыми вставками.

Домашняя форма сборной Украины
Официальный сайт УАФ
Выездная форма сборной Украины
Официальный сайт УАФ

Новые футболки уже появились в продаже на официальном сайте Joma. Их стоимость составляет 1450 гривен.

Напомним, что в группе А4 Лиги наций сборная Украины сыграет против Швейцарии, Германии и Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола определилась с городами и стадионами, которые примут матчи Лиги наций.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В Украине хотят изменить режим работы школ из-за пандемии: Степанов заявил о двух сменах

Суд снял арест с имущества Богатыревой: в списке иконы и слиток золота

Заклик до єднання державницьких сил

Названо имя военного медика, погибшего в засаде оккупантов на Донбассе. Фото

Зеленский пообещал МВФ "независимого технократа" на посту главы НБУ