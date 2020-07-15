Официально: представлена новая форма сборной Украины по футболу
Представлена новая форма сборной Украины по футболу.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую форму сборной Украины, дизайн которой разработала компания Joma.
На официальном сайте УАФ сообщается, что наша команда будет выступать в новой экипировке, начиная с Лиги наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.
Основным цветом домашней формы традиционно стал желтый, а детали выделены синим. Выездной комплект, наоборот, будет синим с желтыми вставками.
Домашняя форма сборной Украины Официальный сайт УАФ
Выездная форма сборной Украины Официальный сайт УАФ
Новые футболки уже появились в продаже на официальном сайте Joma. Их стоимость составляет 1450 гривен.
Напомним, что в группе А4 Лиги наций сборная Украины сыграет против Швейцарии, Германии и Испании.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола определилась с городами и стадионами, которые примут матчи Лиги наций.