Официально: по матчу "Барселоны" в ЛЧ принято громкое решение из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи" пройдет за закрытыми дверями.

Такое решение было принято властями Каталонии из-за угрозы распространения коронавируса.

В первом матче в Италии была зафиксирована ничья – 1:1. Ответная игра пройдет 18 марта в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Отметим, что на этой неделе без зрителей пройдут два матча Лиги чемпионов: "Валенсия" – "Аталанта" в Испании (10 марта) и ПСЖ – "Боруссия" Д в Париже (11 марта).

Кроме того, доступ для зрителей будет закрыт на две игры плей-офф Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" в Милане и "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" в Греции.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские футбольные чиновники собираются обратиться к руководству УЕФА с просьбой перенести начало Евро-2020.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!