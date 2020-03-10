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10 марта • обновлено в 13:47
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Официально: по матчу "Барселоны" в ЛЧ принято громкое решение из-за коронавируса

1.7т
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи" пройдет за закрытыми дверями.

Такое решение было принято властями Каталонии из-за угрозы распространения коронавируса.

В первом матче в Италии была зафиксирована ничья – 1:1. Ответная игра пройдет 18 марта в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Официально: по матчу "Барселоны" в ЛЧ принято громкое решение из-за коронавируса

Отметим, что на этой неделе без зрителей пройдут два матча Лиги чемпионов: "Валенсия" – "Аталанта" в Испании (10 марта) и ПСЖ – "Боруссия" Д в Париже (11 марта).

Кроме того, доступ для зрителей будет закрыт на две игры плей-офф Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" в Милане и "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" в Греции.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские футбольные чиновники собираются обратиться к руководству УЕФА с просьбой перенести начало Евро-2020.

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Автор
Денис Карпов
Темы
Коронавирус Лига чемпионов
Место
Испания Барселона
Теги
ФК Барселона ФК Наполи
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