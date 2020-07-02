Официально: названы города, в которых Украина сыграет домашние матчи Лиги наций
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил места проведения домашних матчей сборной Украины в рамках Лиги наций 2020/21.
Как сообщается на официальном сайте организации, наша команда примет Швейцарию во Львове на "Арене Львов", а с Германией и Испанией сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский". Резервным стадионом для всех трех поединков был выбран харьковский ОСК "Металлист".
Полностью календарь матчей группы А4, в которую попала Украина, выглядит следующим образом:
1-й тур, 3 сентября 2020 года:
Германия – Испания
Украина – Швейцария, "Арена Львов" (21:45)
2-й тур, 6 сентября:
Испания – Украина
Швейцария – Германия
3-й тур, 10 октября:
Испания – Швейцария
Украина – Германия, НСК "Олимпийский" (21:45)
4-й тур, 13 октября:
Германия – Швейцария
Украина – Испания, НСК "Олимпийский" (21:45)
5-й тур, 14 ноября:
Германия – Украина
Швейцария – Испания
6-й тур, 17 ноября:
Испания – Германия
Швейцария – Украина.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА опубликовал новое расписание сборной Украины на Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.