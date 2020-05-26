Официально: названа дата возобновления УПЛ

Максим Богданов Футбол 20:20, 26.05.2020 Обновлено: 21:04, 26.05.2020

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила, что чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге возобновится 30 мая.

Официальный сайт УПЛ
скриншот
Официальный сайт УАФ
скриншот

Министерство здравоохранения Украины дало разрешение на проведение матчей Favbet Лиги (УПЛ) и Кубке Украины, начиная с 30 мая без зрителей.

На исполкоме Украинской ассоциации футбола было поддержано решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины по 30 мая. Согласно плану-календарю, завершающий, 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы - на 25-е и 29 июля.

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Дирекция УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 24-го тура Favbet Лиги:

30 мая - суббота

"Колос" - "Десна" 14:00

"Александрия" - "Заря" 17:00

"Днепр-1" - "Олимпик" 17:00

31 мая - воскресенье

"Ворскла" - "Львов" 14:00

"Карпаты" - "Мариуполь" 14:00

"Шахтер" - "Динамо" 17:00

Актуальная турнирная таблица в УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как будут проходить матчи в УПЛ после карантина.

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