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26 мая • обновлено в 20:34
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Официально: названа дата возобновления УПЛ

1.8т
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Украинская ассоциация футбола официально подтвердила, что чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге возобновится 30 мая.

Официальный сайт УПЛ

Официальный сайт УПЛ

скриншот

Официальный сайт УАФ

Официальный сайт УАФ

скриншот

Министерство здравоохранения Украины дало разрешение на проведение матчей Favbet Лиги (УПЛ) и Кубке Украины начиная с 30 мая без зрителей.

На исполкоме Украинской ассоциации футбола было поддержано решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины по 30 мая. Согласно плану-календарю завершающий, 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы - на 25-е и 29 июля.

План-календарь УПЛ-2020 (картинка кликабельна)

План-календарь УПЛ-2020 (картинка кликабельна)

УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 24-го тура Favbet Лиги:

30 мая - суббота

"Колос" - "Десна" 14:00

"Александрия" - "Заря" 17:00

"Днепр-1" - "Олимпик" 17:00

31 мая - воскресенье

"Ворскла" - "Львов" 14:00

"Карпаты" - "Мариуполь" 14:00

"Шахтер" - "Динамо" 17:00

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как будут проходить матчи в УПЛ после карантина.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Премьер-лига Украины Карантин в Украине
Место
Украина
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