Официально: названа дата возобновления УПЛ

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила, что чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге возобновится 30 мая.
Официальный сайт УПЛ
скриншот
Официальный сайт УАФ
скриншот
Министерство здравоохранения Украины дало разрешение на проведение матчей Favbet Лиги (УПЛ) и Кубке Украины начиная с 30 мая без зрителей.
На исполкоме Украинской ассоциации футбола было поддержано решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины по 30 мая. Согласно плану-календарю завершающий, 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы - на 25-е и 29 июля.
Дирекция УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 24-го тура Favbet Лиги:
30 мая - суббота
"Колос" - "Десна" 14:00
"Александрия" - "Заря" 17:00
"Днепр-1" - "Олимпик" 17:00
31 мая - воскресенье
"Ворскла" - "Львов" 14:00
"Карпаты" - "Мариуполь" 14:00
"Шахтер" - "Динамо" 17:00
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как будут проходить матчи в УПЛ после карантина.
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