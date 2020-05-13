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14 мая • обновлено в 16:45
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Официально: названа дата возобновления чемпионата Италии по футболу

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Ассамблея Серии А приняла решение возобновить сезон чемпионата Италии по футболу 13 июня.

Дата определена в соответствии с решениями правительства Италии и медицинскими протоколами о защите игроков, говорится в официальном пресс-релизе.

Защитник "Торино" Лоренцо Де Сильвестри (справа)

Защитник "Торино" Лоренцо Де Сильвестри (справа)

В случае обнаружения коронавируса у хотя бы одного игрока или представителя персонала, вся команда автоматически должна сесть на 15-дневный карантин, цитирует La Gazzetta dello Sport министра спорта Италии Винченцо Спадафора.

С 4 мая в Италии разрешили индивидуальные тренировки, с 18 разрешены групповые занятия.

В Серии А осталось провести 12 туров. Лидирует "Ювентус". Его отрыв от "Лацио" составляет одно 1 очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая в трех клубах итальянской Серии А "Фиорентине", "Сампдории" и "Милане" были зафиксированы новые случаи коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Чемпионат Италии Коронавирус
Место
Италия
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