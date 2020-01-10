Официально: назван еще один соперник Украины в спарринге перед Евро-2020

Сборная Украины по футболу проведет один из товарищеских матчей перед стартом чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра 26 мая.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ), поединок состоится в Украине. Город, который примет этот матч, будет назван позже.

Сборная Украины по футболу LIGA.net

Стоит отметить, что киприоты не сумели пробиться в финальную часть ЧЕ, заняв четвертое место в своей отборочной группе после Бельгии, России и Шотландии.

Напомним, что в рамках подготовки к Евро-2020 наша сборная встретится с Францией (27 марта в Сен-Дени) и Польшей (31 марта в Хожуве).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава УАФ Андрей Павелко рассказал, где будет базироваться украинская команда на чемпионате Европы 2020 года.

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