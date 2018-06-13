Официально: назначен новый главный тренер сборной Испании

После внезапной отставки Хулена Лопетеги пост главного тренера сборной Испании занял Фернандо Йерро.

Об этом говорится в сообщении на официальном ресурсе Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Наставник будет официально представлен президентом национальной федерации Луисом Рубиалесом на пресс-конференции на базе в Краснодаре, где расположилась "красная фурия".

Фернадо Йерро 50 лет. На тренерском поприще испанец пробовал себя в качестве ассистента в мадридском "Реале" в сезоне 2014/2015 и, стоя у руля в "Реал Овьедо" в сезоне 2016/2017.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-наставник сборной накануне подписал контракт с "Реалом".