Официально: матч "Шахтер" – "Вольфсбург" пройдет в Украине

Европейский футбольный союз (УЕФА) разрешил проведение ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" в Украине.

Соблюдая принцип честной спортивной борьбы и учитывая текущие обстоятельства, в том числе тот факт, что все клубы, которые должны принимать соперников в ответных встречах 1/8 финала, в данный момент проводят матчи своих национальных лиг на домашних стадионах, а для клубов, которые должны сыграть на выезде, нет ограничений в отношении путешествий, Исполнительный комитет УЕФА принял официальное решение.

"Оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА пройдут на полях принимающих команд", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте УЕФА.

УЕФА продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право перенести любые матчи в города, которые будут принимать финальные стадии соответствующих турниров, в случае событий, препятствующих проведению одного или нескольких матчей в изначально утвержденных городах.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала "Шахтер" одержал выездную победу над "Вольфсбургом" со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение по доигровке Лиги Европы, назвав дату рестарта и формат проведения решающих матчей.