Официально: "МанСити" продлил контракт с Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити" до лета 2024 года.

Информация об этом появилась на официальном сайте английского клуба.

Директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн так прокомментировал это событие:

"Прогресс Зинченко в нашей команде говорит все о том, что нужно знать о его отношении к работе и способностях. Он молод, целеустремлен и уже получил признание на международном уровне. Зинченко идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию. Мы рады, что он хочет остаться с нами", — сказал один из руководителей команды.

В завершившемся сезоне Зинченко сыграл в 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Всего в составе "Манчестер Сити" он сыграл 37 матчей во внутренних английских турнирах, во всех этих играх "горожане" одержали победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, отличная игра за национальную сборную и клуб "Манчестер Сити" отразилась на стоимости украинского полузащитника Александра Зинченко, которая выросла сразу на 5 миллионов евро.

Теперь, вместе с Андреем Ярмоленко, Зинченко разделяет первое место среди самых дорогих украинских футболистов по версии авторитетного ресурса Transfermarkt . Стоимость каждого из футболистов оценили в 20 миллионов евро.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!